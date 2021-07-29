TEM'de otomobil, 3 araca çarptı: 3 yaralı
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TEM'de otomobil, 3 araca çarptı: 3 yaralı

TEM'de otomobil, 3 araca çarptı: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, otomobilin TEM yolunda önce cipe ardından savrularak, otomobil ile hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

BOLU'da, otomobilin TEM yolunda önce cipe ardından savrularak, otomobil ile hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, TEM yolunun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İsa K.'nin kullandığı 34 BEK 490 plakalı otomobil, önündeki Mustafa B. yönetiminde olan 34 BMA 220 plakalı cipe çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra önündeki Cevdet Ç.'nin kullandığı 34 KM 2156 plakalı hafif ticari araç ile Sadullah G. yönetimindeki 55 ATM 46 plakalı otomobile çarptı. Kazada İsa K.'nin kullandığı otomobilde bulunan Ayşe K., Şeyma Nur K. ve Ali K. hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişiyi tedavileri için ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM'de otomobil, 3 araca çarptı: 3 yaralı
TEM'de otomobil, 3 araca çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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