TEM'de otobüsle çarpışan pikap devrildi: 5 yaralı
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TEM'de otobüsle çarpışan pikap devrildi: 5 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde otobüsle çarpıştıktan sonra beton bariyerlere vurarak devrilen pikapta bulunan 5 kişi yaralandı.

TEM'de otobüsle çarpışan pikap devrildi: 5 yaralı
31.07.2020 01:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:22

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde otobüsle çarpıştıktan sonra beton bariyerlere vurarak devrilen pikapta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönünün bir süre araç trafiğine kapatılması uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Koçyiğit idaresindeki Ssangyong marka 34 CZC 439 plakalı pikap, aynı yönde ilerleyen ve 34 yolcusunun bulunduğu Engin Demirel yönetimindeki özel bir otobüs firmasına ait 34 SY 554 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsle çarpıştıktan sonra orta refüjdeki beton bariyerlere vurarak devrilen pikapın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Özlem, Fatih, Emir Salih ve Miraç Koçyiğit yaralandı. Kendi imkanlarıyla devrilen araçtan çıkan yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında kent merkezindeki hastanelere götürüldü.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti yaklaşık 20 dakika araç trafiğine kapatılması uzun kuyruklara neden oldu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. - BOLU

Kaynak: İHA

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