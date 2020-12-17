TEM'de motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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TEM'de motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

17.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:51
TEM'de motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

TEM Otoyolu'nda bir motosiklelinin başka bir motosikletliyi ayağıyla iterek ilerlediği tehlikeli yolculuk kameraya yansıdıGörüntüler, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Mevkii Ankara istikametinde kaydedildi.

 TEM Otoyolu'nda bir motosiklelinin başka bir motosikletliyi ayağıyla iterek ilerlediği tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Görüntüler, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Mevkii Ankara istikametinde kaydedildi. Motosikletlilerden birinin diğer motosikleti ayağıyla iterek ilerletmesi kameraya yansıdı. TEM'deki tehlikeli yolculuk dakikalarca sürdü. İki motosikletlinin hem kendilerini, hem diğer sürücüleri tehlikeye attıkları yolculuk anları arkalarından gelen otomobilin sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi.


TEM'de motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
TEM'de motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
TEM'de motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
TEM'de motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 10:51:12. #1.15#
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