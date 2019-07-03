TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü - İSTANBUL

TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdü Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı...

- Olay yerinden detaylar TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü
Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdü
Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdü.

Kaynak: AA
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