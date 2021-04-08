TEM'de motor kısmı yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
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TEM'de motor kısmı yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
TEM'de motor kısmı yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu'nun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mustafa Aydın yönetimindeki 24 AZ 235 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracın ön kısmından duman çıktığını fark eden sürücü Aydın aracını emniyet şeridine çekerek aşağı indi. Kısa sürede motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine Mustafa Aydın, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Aracın motor kısmı ve ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Hafif ticari araç çekiciyle otoparka çekildi. - BOLU

TEM'de motor kısmı yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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