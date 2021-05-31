TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı
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TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde kontrolden çıkan tırın makas atarak yan dönmesi neticesinde arkadan gelen yolcu otobüsü ve tırların da içinde olduğu 10'dan fazla araç birbirine girdi.

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde kontrolden çıkan tırın makas atarak yan dönmesi neticesinde arkadan gelen yolcu otobüsü ve tırların da içinde olduğu 10'dan fazla araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü. Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan tırın ardından gelen yolcu otobüsü ve tırların da olduğu 10'dan fazla araç ise birbirine girdi. Bir tır sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmaya başladı. Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştur. Ekipler kazaya müdahaleyi sürdürüyor. - KOCAELİ

TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı
TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı
TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı
TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı
TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı
TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı
TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı
TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı
TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı
TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı
TEM'de makaslayan tır felakete yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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