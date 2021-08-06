Son dakika haberi! TEM'DE MAKAS KAZASI KAMERADA
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Son dakika haberi! TEM'DE MAKAS KAZASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücünün neden olduğu kaza kameraya yansıdı.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücünün neden olduğu kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 22.03 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Sinan Aslan, 34 GOA 27 plakalı hafif ticari aracıyla makas atarak ilerlerken, Abdullah Kaya'nın kullandığı 34 ABD 400 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü Kaya yaralandı. Abdullah Kaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan sürücünün kimliğini tespit ettikten sonra ceza işlemi uyguladı. Yaşanan kaza anı ise arkadan gelen bir araçtaki kameraya yansıdı.

Son dakika haberi! TEM'DE MAKAS KAZASI KAMERADA
Son dakika haberi! TEM'DE MAKAS KAZASI KAMERADA
Son dakika haberi! TEM'DE MAKAS KAZASI KAMERADA
Son dakika haberi! TEM'DE MAKAS KAZASI KAMERADA
Son dakika haberi! TEM'DE MAKAS KAZASI KAMERADA
Son dakika haberi! TEM'DE MAKAS KAZASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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