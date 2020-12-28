Son dakika haberleri: TEM'de makas atma kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberleri: TEM'de makas atma kazası: 2 yaralı

28.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:24

Son dakika haberi... - TEM'de makas atma kazası: 2 yaralı TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Büyükçekmece istikametinde hafif ticari aracın, makas attığı iddiasıyla kaza meydana geldi.

- TEM'de makas atma kazası: 2 yaralı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Büyükçekmece istikametinde hafif ticari aracın, makas attığı iddiasıyla kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada hafif ticari bir minibüste ağaçlık alana çıkarken 2 kişi yaralandı trafik durma noktasına geldi.

Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy Mevkii Büyükçekmece istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda makas atan 53 DU 563 plakalı araç yüzünden 11 EF 645 plakalı hafif ticari minibüs ağaçlık alana çıktı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Trafik bir süre durma noktasına gelirken ekiplerin müdahalesiyle trafik tekrar akıcı gale geldi.

Son dakika haberleri: TEM'de makas atma kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri: TEM'de makas atma kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri: TEM'de makas atma kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri: TEM'de makas atma kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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