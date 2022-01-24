TEM'de mahsur kalan aile yola çadır kurdu - Haberler
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TEM'de mahsur kalan aile yola çadır kurdu

TEM'de mahsur kalan aile yola çadır kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

TEM'de mahsur kalan aile yola çadır kurdu Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu'nda mahsur kalan bir aile yola çadır kurarak ısınmaya çalıştı.

BOLU (İHA) - TEM'de mahsur kalan aile yola çadır kurdu

BOLU - Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatılan Tem Otoyolu'nda mahsur kalan bir aile yola çadır kurarak ısınmaya çalıştı.

Bolu'da, etkili olan kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişleri araç trafiğine kapatıldı. Bolu Dağı geçişinin trafiğe kapatılmasıyla birlikte yüzlerce vatandaşlar araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı.

İstanbul istikametine seyir halinde olan ve kamptan dönen bir aile araçlarındaki çadırı çıkararak TEM Otoyolu'na kurdu. Aile dondurucu soğukta kurdukları çadırda ısınmaya çalıştı.

TEM'de mahsur kalan aile yola çadır kurdu

TEM'de mahsur kalan aile yola çadır kurdu

TEM'de mahsur kalan aile yola çadır kurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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