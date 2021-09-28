BOLU (İHA) - TEM'de kovalamacada 215 bin 625 adet uyuşturucu hap yakalandı

Binlerce hapla yakalanan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin Tem Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 215 bin 625 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç TEM'de kurulan uygulama noktasında durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç uzun süren kovalamaca sonunda yakalandı.

Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere paketler halinde gizlenmiş 34 kilo 750 gram ağırlığında olan 215 bin 625 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü yabancı uyruklu A.S. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. A.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.