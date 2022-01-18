TEM'de korona virüs test kiti taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı - Haberler
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TEM'de korona virüs test kiti taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

TEM'de korona virüs test kiti taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu TEM Otoyolu'nda kar sebebiyle kayganlaşan yolda korona virüs hızlı test kiti taşıyan kamyon devrildi.

BOLU (İHA) - Bolu Tem Otoyolu'nda kar sebebiyle kayganlaşan yolda korona virüs hızlı test kiti taşıyan kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki 27 ACK 740 plakalı korona virüs hızlı test kiti taşıyan kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü Mehmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönündeki ulaşım, iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

(Faruk Çidem/ İHA)

TEM'de korona virüs test kiti taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

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TEM Otoyolu, Bolu, Kaza, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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