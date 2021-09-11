TEM'de kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM'de kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kanala uçtu.

Tuzla Tem Otoyolu'nda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kanala uçtu. Kazada, aracın sürücüsü ile yanında bulunan kadın yolcu ağır yaralandı.

Kaza, Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DTZ 867 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracı kullanan E. Bora henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç taklalar atarak yol kenarında bulunan kanala uçtu. Kazada sürücü E. Bora ile yanında bulunan S. Bora isimli kadın yolcu araçta sıkıştı. Diğer sürücüler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ile kadın yolcuyu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü E. Bora ile yanında bulunan S. Bora isimli kadın yolcuya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

TEM'de kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı

TEM'de kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı

TEM'de kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı

TEM'de kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı

TEM'de kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tır sürücünün kapısını açması zincirleme kazaya neden oldu

Tır sürücünün kapısını açması zincirleme kazaya neden oldu

 Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu

Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Düm Tek Tek
Spor Cristiano Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Tanju Özcan Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TEM'de kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 09:46:53. #1.12#