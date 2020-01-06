TEM'de kaza: Yol trafiğe kapandı (1)
TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.
06.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:06
TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.
- İstanbul
Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA