TEM'DE KAZA: YOL TRAFİĞE KAPANDI (1)
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TEM'DE KAZA: YOL TRAFİĞE KAPANDI (1)

TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.

06.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:58
TEM'DE KAZA: YOL TRAFİĞE KAPANDI (1)

TEM mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol istikametine kapandı.

Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------Kaza yapan  araçlar-Çalışmalar

 


Kaynak: DHA
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