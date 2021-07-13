Son dakika haberi | TEM'de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | TEM'de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda başka bir araçla çarpışan otomobil, tünel içinde bulunan telefon kulübesine girdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda başka bir araçla çarpışan otomobil, tünel içinde bulunan telefon kulübesine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 06 BUJ 918 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Ercan Ö. yönetimindeki 34 CHD 495 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ile 34 CHD 495 plakalı otomobil, tünel içindeki 'acil durum telefonu'nun bulunduğu kulübeye girerek durabildi. Kazada telefon kulübesine giren otomobilde bulunan Ercan Ö. araç içerisinde sıkışırken, aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkartma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabası ile sıkışan sürücü otomobilden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Cihan Atik - Murat Kanber - Harun Yıldız/İHA)

Son dakika haberi | TEM'de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Temizlik için suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
Temizlik için suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Şaban Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | TEM'de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 20:37:10. #1.16#

title