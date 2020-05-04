TEM'de kaza yapan hafriyat kamyonu trafiği felç etti
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TEM'de kaza yapan hafriyat kamyonu trafiği felç etti

TEM'de kaza yapan hafriyat kamyonu trafiği felç etti
04.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:35

İstanbul TEM otoyolu Ankara istikametinde kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu, önündeki araca vurduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

İstanbul TEM otoyolu Ankara istikametinde kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu, önündeki araca vurduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazadan dolayı trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, TEM otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erol Cihan yönetimindeki 34 SJS 98 plakalı hafriyat kamyonu Ankara istikametine doğru seyir halindeyken önündeki araçlar yavaşlamaya başladı. Hızını alamayan hafriyat kamyonu 34 NC 6587 plakalı araca vurduktan sonra bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken TEM otoyolu Ankara istikameti kazadan dolayı trafiğe kapandı.

Olay yerine polis, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kesti. Kamyonun dorsesi vinç yardımıyla yolun kenarına çekilerek trafiğin iki şeritten akışı sağlandı. Sağlık ekipleri çalışma sırasında hazır bekledi.

Kazadan dolayı yollarına devam edemeyen sürücüler araçlarından inerek çalışmaları seyretti. Kazanın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza anını anlatan hafriyat kamyonunun sürücüsü Erol Cihan, "Yolda biraz yoğunluk vardı. Herkes dörtlüleri yakmaya başlayınca amca da frene bastı. Biz de frene basınca araba makasladı" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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