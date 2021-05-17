TEM'de kaza yapan araç yanarak küle döndü: 2 yaralı

Bolu TEM Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü şarampole uçtuktan sonra yanan otomobilde bulunan çift vatandaşlar tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

Bolu TEM Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü şarampole uçtuktan sonra yanan otomobilde bulunan çift vatandaşlar tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Yeniçağa gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili sonrası memleketlerine dönen Hüseyin Alibeşe ve eşi Sebahat Ayan Alibeşe'nin bulunduğu 37 AAB 636 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın ardından otomobilden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar yaralı çifti araçtan çıkardı. Alibeşe çiftinin araçtan çıkarılmasından kısa süre sonra otomobil alev alev yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan sonra otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tamamen kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı