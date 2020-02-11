TEM'de kaza sonrasında çıkan kavgada 2 kişi orakla yaralandı
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TEM'de kaza sonrasında çıkan kavgada 2 kişi orakla yaralandı

TEM Otoyolu'nda, trafik kazası sonrasında çıkan kavgada, 2 kişi orakla yaralandı.

11.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 00:08
TEM'de kaza sonrasında çıkan kavgada 2 kişi orakla yaralandı

TEM Otoyolu'nda, trafik kazası sonrasında çıkan kavgada, 2 kişi orakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Mahmutbey bağlantısında, İ.E. idaresindeki tır ile E.Ş'nin kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazanın ardından iki sürücü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kime ait olduğu bilinmeyen orakla otomobil sürücüsü E.Ş. göğsünden, tır sürücüsü İ.E. ise elinden yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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