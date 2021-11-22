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TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'ta 2 kişinin feci şekilde öldüğü kaza anı araç kamerasında Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta 2 kişinin feci şekilde öldüğü kaza anı araç kamerasında

İSTANBUL - Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde Edirne istikametinde Cumartesi günü öğlen saatlerinde bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, biri cip olmak üzere 3 araca çarpmıştı. Korkunç kazada 2 kadın hayatını kaybetmiş, bir çocuk ta yaralanmıştı.

Feci kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yolda seyir eden bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobillerin karşı şeride giren hafriyat kamyonu ile feci şekilde çarpıştıkları görülüyor. Görüntülerde çarpışmanın ardından bariyerlere 2 kişinin hayatını kaybettiği otomobilin çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savrulduğu görülüyor.

TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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