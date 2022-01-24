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TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM otoyolunda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL (İHA) - TEM otoyolunda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolunu kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi

İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. TEM otoyolunu kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi.

(Volkan Kayalar/ İHA)

TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, İstanbul, Drone, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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