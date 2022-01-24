TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi
TEM otoyolunda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
İSTANBUL (İHA) - TEM otoyolunda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolunu kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. TEM otoyolunu kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi.
(Volkan Kayalar/ İHA)