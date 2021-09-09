TEM'DE KAMYONETLE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde kamyonetiyle makas atan sürücüsü, yakalandı.

TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde kamyonetiyle makas atan sürücüsü, yakalandı. Sürücüye idari para cezası kesilirken, makas attığı anlar

cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. Muhammet D. isimli sürücü 34 DZT 316 plakalı kamyonetle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar, arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit ederek yakaladı. Muhammet D.?ye makas atmaktan bin 339 lira, yakın takipten 144 lira olmak üzere toplamda bin 483 lira idari para cezası kesildi. Muhammet D., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesinden hakkında adli işlem yapılmak üzere Beykoz Kavacık Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı