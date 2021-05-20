TEM'de kamyon bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı
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TEM'de kamyon bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

TEM'de kamyon bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyere ok gibi saplanan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyere ok gibi saplanan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Metin Aykanat (57) yönetimindeki 53 AE 751 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kamyonun ön kısmından ok gibi saplanan bariyerler, aracın arka kısmından çıktı. Kazada, kamyon sürücüsü Metin Aykanat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BOLU

TEM'de kamyon bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı
TEM'de kamyon bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı
TEM'de kamyon bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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