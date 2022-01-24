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TEM'de kalan araçları, vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Haberler | Güncel

TEM'de kalan araçları, vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtardı Vatandaşların dayanışması saniye saniye kayda alındı Etkili olan kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde yolda kalan araçları, vatandaşlar kendi imkanlarıyla yönlendirerek ulaşıma açtı.

DÜZCE (İHA) - TEM'de kalan araçları, vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtardı

Vatandaşların dayanışması saniye saniye kayda alındı

DÜZCE - Etkili olan kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu Düzce- Bolu geçişinde yolda kalan araçları, vatandaşlar kendi imkanlarıyla yönlendirerek ulaşıma açtı. O anları ise saniye saniye kayda aldılar.

Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişi trafiğe kapatıldı. Bu doğrultuda etkisini gösteren kar, araçların yolda kalmasına sebep oldu. Düzce Melen mevkiinde trafikte kalan araçlar, vatandaşların yardımları sonrasında yollarına devam etti. Vatandaşların dayanışması neticesinde araçlar yollarına devam ederken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, vatandaşların araçları yönlendirmesi, araçların yönlendirmelere uyarak trafikten kurtulması ve vatandaşların yolu açtıklarını söylemesi yer alıyor.

TEM'de kalan araçları, vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtardı

TEM'de kalan araçları, vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtardı

TEM'de kalan araçları, vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Düzce, Bolu, kar, Güncel, Haber

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