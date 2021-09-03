TEM'de kaçak ürünlerle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bir araca yapılan operasyonda piyasa değeri 13 bin lira olan 691 kaçak cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşyayla yakalanan M.M.T. (26) gözaltına alındı.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bir araca yapılan operasyonda piyasa değeri 13 bin lira olan 691 kaçak cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşyayla yakalanan M.M.T. (26) gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan bir araçta kaçak cep telefonu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği tespit edilen araç Batı Gişeleri mevkiinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 13 bin lira olan 691 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen aksesuar ve eşyalara el konulurken, araç sürücüsü M.M.T (26) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı