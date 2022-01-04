Tem'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı - Haberler
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Tem'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Tem'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tem Otoyolu'nda işçi servisinin devrilmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tem Otoyolu'nda işçi servisinin devrilmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.P. idaresindeki 34 LAP 797 plakalı işçi servisi, seyir halindeyken lastiğinin patlaması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 8 işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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