TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı - Haberler
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TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada tırlardan biri devrildi.

KOCAELİ (İHA) - - TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tem Otoyolu'nda iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada tırlardan biri devrildi. 1 kişinin yaralandığı kazada, devrilen tırın kasasında yüklü tonlarca çamur yola saçıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Alikahya mevkii TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki hafriyat yüklü 63 DF 777 plakalı tır ile X.B. yönetimindeki CE 6918 XT Ukrayna plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 63 DF 777 plakalı tır devrildi, sürücü M.U. da yaralandı. Tırın kasasında yüklü çamur ise yola saçıldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. TEM Otoyolu Ankara istikameti ise bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

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İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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