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TEM'de iki tır çarpıştı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tem Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Abdulkadir Yakut idaresindeki demir saç yüklü 41 NC 141 plakalı Ford marka tır, aynı istikametteki sürücüsü öğrenilemeyen 09 BR 004 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ankara istikametinin tek şeridi trafiğe kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Trafiğin tek şeritten sağlandığı Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Kazada maddi hasar meydana gelen Abdulkadir Yakut idaresindeki tırın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yolun kapanan şeridi tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

TEM'de iki tır çarpıştı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

TEM'de iki tır çarpıştı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

TEM'de iki tır çarpıştı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

TEM'de iki tır çarpıştı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

TEM'de iki tır çarpıştı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

TEM'de iki tır çarpıştı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

TEM'de iki tır çarpıştı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

TEM'de iki tır çarpıştı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

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