TEM'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı
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TEM'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde tıra çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

TEM'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı

BOLU - TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde tıra çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Halil K. idaresindeki 41 RD 198 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne ilerleyen Rıfat Yazıcı idaresindeki 67 ABH 411 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Raziye K. ve kızı Mervenur K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebi ile tek şeridi trafiğe kapanan İstanbul istikametinde, araçların kaldırılması ile trafik normale döndü. Kaza ilgili ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı
TEM'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı
TEM'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı
TEM'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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