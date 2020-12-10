TEM'de hafif ticari araç alev alev yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen, 41 ADP 507 plakalı Ford marka hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Aracın motor kısmında çıkan yangının büyüdüğünü gören sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen araçta çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı