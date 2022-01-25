TEM'de gece boyu devam eden araç kuyruğu havadan görüntülendi - Haberler
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TEM'de gece boyu devam eden araç kuyruğu havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kapanan TEM Otoyolu'nda araç kuyruğu gece boyu devam etti.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kapanan Tem Otoyolu'nda araç kuyruğu gece boyu devam etti. Tem otoyolundan son durum drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışı ve tipi nedeniyle TEM Otoyolu ulaşıma kapandı. TEM İSTOÇ mevkiinde oluşan uzun araç kuyrukları gece boyu devam etti. Kilometrelerce uzanan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi. İstanbul ulaşımının ana damarlarından olan TEM otoyolunda havadan çekilen görüntüler adeta araç mezarlığını andırdı. Birçok sürücünün trafik nedeniyle araçlarını terk ettiği görüldü. - İSTANBUL

TEM'de gece boyu devam eden araç kuyruğu havadan görüntülendi

TEM'de gece boyu devam eden araç kuyruğu havadan görüntülendi

TEM'de gece boyu devam eden araç kuyruğu havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, kar, Genel, Yerel, Haber

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