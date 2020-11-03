TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı
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TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı

03.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:01

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde freni patlayan kamyon önündeki araçlara çarptı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde freni patlayan kamyon önündeki araçlara çarptı. 6 otomobil, 1 kamyon ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralanırken, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BGG 417 plakalı kamyonun freni patlaması sonucu önünde ilerlemekte olan 6 otomobil ve 1 tıra çarptı. Zincirleme kazada 1'i ağır toplam 9 kişi yaralandı. Feci kaza sonucu TEM Otoyolu Bolu Dağı İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

(İHA)

TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı
TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı
TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı
TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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