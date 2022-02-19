SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı

İSTANBUL - TEM otoyolu Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Sancaktepe mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara İstikametinde seyir halinde olan 34 EPU 920 plakalı Dacıa Duster marka aracının sürücüsü Tahsin Adıgüzel direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada sürücü, Tahsin Adıgüzel ve Hatun Adıgüzel yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis,İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan çıkarılan yaralıları Prof. İlhan Varank Hastanesine kaldırdı. Öte yandan kazadan dolayı trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

"Araç orta şeride yan yatmıştı, sonra birkaç arkadaş toplandık"

Olayı gören vatandaşlardan İbrahim Temiz, " Araç orta şeride yan yatmıştı. Sonra birkaç arkadaş toplandık, aracı düzelttik. 2 yaralı vardı. Ambulansı çağırdık geldiler. Yaralıların durumu iyiydi. Çok kötü bir sıkıntı yoktu."

SC