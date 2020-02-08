TEM'de feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

08.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:42

DÜZCE (İHA) – Düzce TEM otoyolunda kar yağışının da etkisi ile bir anda kayarak yoldan çıkan hafif ticari araç önce bariyerlere ardından da kamyona çarptı. Kazada hafif ticari aracın içinde bulunan 4 kişiden 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.



Kaza, TEM otoyolu Büyük Melen mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikameti gitmekte olan Ufuk Yıldırım idaresindeki 17 DH 142 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı. Ardından hafif ticari araca Ali Can Bahar idaresindeki 06 REP 36 plakalı kamyon çarptı. Kazada hafif ticari araç içinde bulunan yolcular sıkıştı. Bu esnada Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Abanoz idaresindeki 34 PJ 8980 plakalı otomobil, kaza yapan araçlarla çarpmamak için direksiyonu kırınca ona da araç taşıyan bir tır çarptı. İki arı trafik kazasında hafif ticari araç sürücüsü Ufuk Yıldırım ile araç içerisinde bulunan Asım A., Necmettin İ. ve Barış Kaan B. yaralandı. Yaralılar Düzce itfaiye müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile araç içerisinde çıkarılarak Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazaya karışan kamyon sürücüsü Ali Can Bahar, "Araç yukarıda kamaya başladı. Ben kurtarmaya çalıştım ancak kurtarmadım" dedi.



Kaza nedeniyle bir süre yol Ankara istikametine tek şeritten verilirken araçların kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.



Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA