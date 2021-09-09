TEM'de durdurulan tırın dorsesinden 112 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama
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TEM'de durdurulan tırın dorsesinden 112 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama

TEM'de durdurulan tırın dorsesinden 112 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir tırın dorsesinde 112 kaçak göçmen yakalandı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir tırın dorsesinde 112 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir tırın dorsesinde kaçak göçmen taşındığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından takibe alınan tır, Kocaeli geçişinde durduruldu. Yapılan aramalarda tırın dorsesinde 112 kaçak göçmen yakalandı. Tırın dorsesinden indirilen göçmenler, gerekli işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fehime Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TEM'de durdurulan tırın dorsesinden 112 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama - Haberler
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