TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan tırın kasasında yapılan aramada, paketler halinde 1 ton 66 kilo bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda arama yapıldı. Aracın kasasında yapılan aramada, 8 bin 960 paket (1 ton 66 kilo) bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ