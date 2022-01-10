TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan tırın kasasında yapılan aramada, paketler halinde 1 ton 66 kilo bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan tırın kasasında yapılan aramada, paketler halinde 1 ton 66 kilo bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda arama yapıldı. Aracın kasasında yapılan aramada, 8 bin 960 paket (1 ton 66 kilo) bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Karısını dövüp kardeşini bıçakladı! Durmak bilmeyen adamı sokak ortasında böyle dövdüler

Karısını dövüp kardeşini bıçakladı! Durmak bilmeyen adamı sokak ortasında böyle dövdüler

 19 yaşındaki genç kızı acı sonu! Geriye kaskı ve botu kaldı

19 yaşındaki genç kızı acı sonu! Geriye kaskı ve botu kaldı

 Tavukların bahçeye girmesi komşuları birbirine düşürdü, 25 yaşındaki genç canından oldu

Tavukların bahçeye girmesi komşuları birbirine düşürdü, 25 yaşındaki genç canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title