TEM'de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı
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TEM'de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinden 50 kaçak göçmen çıktı.

TEM'de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinden 50 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik, TEM Otoyolu'nda öğlen saatlerinde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetim sırasında, seyir halinde olan camları siyah filme kaplanmış bir minibüs, ekiplerin şüphesi üzerine durduruldu. Ekiplerin durdurduğu minibüs içerisinden Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen çıktı.

Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, araçta bulunan sürücü ve organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TEM'de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı
TEM'de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı
TEM'de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı
TEM'de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

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TEM'de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı - Haberler
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