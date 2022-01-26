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TEM'de durdurulan araçtan 21 kaçak göçmen çıktı

TEM'de durdurulan araçtan 21 kaçak göçmen çıktı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta 21 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta 21 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta 21 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler gerekli işlemler için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, konu ile alakalı 1 şahsa ise göçmen kaçakçılığı suçundan gerekli adli işlemler yapıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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