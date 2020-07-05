TEM'de durdurulan araçta 3 kilo 300 gram esrar bulundu KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda takibe aldığı aracın sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 62 bin 270 lira ele geçirildi. Polis, araçta bulunan B.A. ve S.E.'yi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA