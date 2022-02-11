TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) - TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç durduruldu. Yapılan aramalar neticesinde araçta; 185 paket halinde 110 kilogram 260 gram skunk, 4 paket halinde 4 kilogram 740 gram esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Önelge - 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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