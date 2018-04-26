Tem'de Drift Yapanlar Gözaltına Alındı

TEM otoyolunda drift yaparken trafik kazası yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Ankara istikametine giden iki otomobilden biri Hasdal kavşağı mevkisinde "drift" olarak adlandırılan aracı yanlamasına kaydırma hareketini yaparken, trafik kazası yaptı.

Başka bir sürücü tarafından kaydedilen drift ve kaza anı görüntüleri, sosyal medyaya yüklendi.

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, görüntülerden otomobillerin plakalarını tespit ettikten sonra, şüpheli Hasan K. ve Ahmet K'yı gözaltına aldı.

Trafik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Eyüp Güzeltepe Polis Karakolu'na gönderilen şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyette trafiği tehlikeye düşürmekten 235 lira para cezası kesilerek ehliyetlerine geçici olarak el konulan sürücülerden akıl sağlığı raporu da isteneceği belirtildi.