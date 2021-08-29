TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpıp ters döndü
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TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpıp ters döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpıp ters döndü Kocaeli TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak ters yöne döndü.

TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpıp ters döndü

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak ters yöne döndü. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedere Viyadüğü TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Osman Çınar idaresindeki 41 AGA 143 plakalı Toyota markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak ters yöne döndü. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan yolcu Nurten Çınar, şoka girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoka giren Nurten Çınar'ı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle TEM Otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.

TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpıp ters döndü
TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpıp ters döndü
TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpıp ters döndü
TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpıp ters döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpıp ters döndü - Haberler
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