TEM'de devrilen tır kaldırıldı
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TEM'de devrilen tır kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu'nda devrilen tır 3 saat sonra kaldırılabildi.

TEM Otoyolu'nda devrilen tır 3 saat sonra kaldırılabildi. Devrilen tır nedeniyle TEM otoyolu'nda tırafik kapandı. TEM Gişelerinde araçların geçişine izin verilmeyince uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde kereste yüklü tır, direksiyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tır nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametine trafik verilemedi. Düzce gişeleri ve Gölyaka TEM otoyolu trafiği D-100 Karayoluna verildi. Gölyaka Düzce gişelerinde İstanbul'a gitmek isteyen sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Trafiğin açılmasını bekleyen sürücüler, araçlarından inerek zaman geçirmeye çalıştı.

Tem otoyolunda trafik, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 4 saat sonra açılabildi. Trafiğin açılmasıyla birlikte de gişelerde ekleyen sürücüler yoluna devam etti. Diğer taraftan TEM'de ve Gölyaka gişelerinde oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi. - DÜZCE

TEM'de devrilen tır kaldırıldı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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