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TEM'de devrilen şeker yüklü tır trafiği kilitledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
TEM'de devrilen şeker yüklü tır trafiği kilitledi

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan toz şeker yüklü tır yan yattı.

İSTANBUL (İHA) - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan toz şeker yüklü tır yan yattı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, yola savrulan şekerler ise karayolları ekiplerince temizlendi.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.R.T. idaresindeki 26 KL 511 plakalı şeker yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken dorsede yüklü olan şekerler yola savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yola savrulan şekerler bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri tarafından temizlenirken otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülenirken temizlik çalışmaları ve tırın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. - SAKARYA

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