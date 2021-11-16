TEM'de devrilen araç metrelerce sürüklendi: 2 yaralı - Haberler
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TEM'de devrilen araç metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
TEM'de devrilen araç metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araç metrelerce sürüklendi.

BOLU (İHA) - Bolu'da Tem Otoyolu'nda kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araç metrelerce sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta sıkışan yaralı genci sağlık ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Çakmaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Hasan B. idaresindeki 34 BHH 16 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildikten sonra metrelerce sürüklendi. Kazada, araçta bulunan yolculardan Mehmet B. ve Necla B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yan devrilen araçtan çıkamayan yaralı Mehmet B. sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavilerin için hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

TEM'de devrilen araç metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

TEM'de devrilen araç metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

TEM'de devrilen araç metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

TEM'de devrilen araç metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

TEM'de devrilen araç metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

TEM'de devrilen araç metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

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