TEM'de Damperin Üst Geçitte Takılı Kaldığı Anlar Kamerada
İstanbul Sultanbeyli'de seyir halinde damperi açılan kamyon yaya üst geçidine çarptı. Damperin takılıp kaldığı ancak kamyonun ilerlediği kaza güvenlik kameralarında ortaya çıktı.
Sultanbeyli TEM otoyolunda dün meydana gelen kazada seyir halindeki Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonu, damperinin açılmasıyla yaya üst geçidine çarpmış, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.
GÜVENLİK KAMERALARINDA YER ALDI
İlginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde damperi açık halde seyreden kamyon, büyük bir gürültüyle üst geçide çarpıyor. Kamyonun damperi üst geçitte asılı kalırken, yola devam eden kamyon metreler sonra yol kenarında duruyor.
YORUMLAR (14)
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SEVGİLİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖNCE İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPIN SONRA SİYASET YAPIN ÇOK BASİT BİR DÜZENEKLE BU DAMPER AÇILMA SORUNUNU ÇÖZEBİLİRSİNİZ. . AMA NEREDE O ZEKA.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Trafik polisleri ne iş yapıyor,bilen varmı acaba..??Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BONZAİ BAĞIMLISI KAMYON ŞÖFÖRLERİ OLDUĞU SÜRECE BÖYLE GÖRÜNTÜLERE ÇOK RASTLARIZ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SANKİ GTA OYNUYORUZCevap Yaz Yayından Kaldır
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adam o kadar yol geliyor bitane mal şoförlerden biride uyarmıyor damperin havada diyeCevap Yaz Yayından Kaldır