TEM'de Damperin Üst Geçitte Takılı Kaldığı Anlar Kamerada

TEM'de Damperin Üst Geçitte Takılı Kaldığı Anlar Kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halinde damperi açılan kamyon yaya üst geçidine çarptı. Damperin takılıp kaldığı ancak kamyonun ilerlediği kaza güvenlik kameralarında ortaya çıktı.

Sultanbeyli TEM otoyolunda dün meydana gelen kazada seyir halindeki Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonu, damperinin açılmasıyla yaya üst geçidine çarpmış, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINDA YER ALDI

İlginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde damperi açık halde seyreden kamyon, büyük bir gürültüyle üst geçide çarpıyor. Kamyonun damperi üst geçitte asılı kalırken, yola devam eden kamyon metreler sonra yol kenarında duruyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (14)

  • TSE BİR FANTAZİDİR:
    SEVGİLİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖNCE İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPIN SONRA SİYASET YAPIN ÇOK BASİT BİR DÜZENEKLE BU DAMPER AÇILMA SORUNUNU ÇÖZEBİLİRSİNİZ. . AMA NEREDE O ZEKA.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • KARGA:
    BONZAİ BAĞIMLISI KAMYON ŞÖFÖRLERİ OLDUĞU SÜRECE BÖYLE GÖRÜNTÜLERE ÇOK RASTLARIZ..
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ŞİKİ ŞİKİ BABA:
    adam o kadar yol geliyor bitane mal şoförlerden biride uyarmıyor damperin havada diye
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.