TEM'de çarpışan 3 araç alev alev yandı; yol trafiğe kapandı (2)
YOL AÇILDIBolu'da TEM Otoyolu'nda 3 aracın yandığı kazada araçlar yoldan kaldırıldı.
YOL AÇILDI
Bolu'da TEM Otoyolu'nda 3 aracın yandığı kazada araçlar yoldan kaldırıldı. Karayolları ekipleri tarından yaklaşık 6,5 saatlik çalışma sonucu TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe açılabildi. Yolda trafik 2 şeritten sağlanıyor. Yolun sağ şeridinde bulunan kamyonu kaldırma çalışmaları ise sürüyor.
Kaynak: DHA
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