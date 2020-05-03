TEM'de bariyerleri aşan araç yan yola savruldu: 1 ölü 1 ağır yaralı
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TEM'de bariyerleri aşan araç yan yola savruldu: 1 ölü 1 ağır yaralı

TEM'de bariyerleri aşan araç yan yola savruldu: 1 ölü 1 ağır yaralı
03.05.2020 08:20 | Son Güncelleme: 03.05.2020 08:20

TEM Bağcılar mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerleri geçip takla atarak, yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan yola savruldu.

TEM Bağcılar mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerleri geçip takla atarak, yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan yola savruldu. Kazada biri kadın hayatını kaybetti, erkek sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sularında TEM Bağcılar Oto Center önü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden C. Çoban idaresindeki 59 NB 001 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aştı. Araç ardından savrularak yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan otoyol kenarındaki tel örgülerden takla atıp, yan yolda durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yolcu koltuğunda bulunan kadın G. Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü C.Çoban ise araçta sıkışarak ağır yaralandı. Yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü C. Çoban, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise yolu güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri incelemenin ardından kadının cesedi morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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