TEM'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
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TEM'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

TEM'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

23.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:22

TEM'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Muhammed Yıldırım idaresindeki Honda marka 34 GP 8981 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Muhammed Yıldırım hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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