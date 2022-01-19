BOLU (İHA) - TEM'de, bariyerlere çarpan otobüste mahsur kalan yolcular kurtarıldı

BOLU - Bolu'da, Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken kar yağışından doları yoldan çıkarak bariyerlere çarpan otobüste mahsur kalan 27 yolcu, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Van'a seyir halinde olan Bahattin Cancan idaresindeki 35 AAE 560 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, otobüste bulunan yolcular yara almazken çarpmanın etkisiyle otobüsün kapıları açılamadı. Yolcuların mahsur kaldığı otobüste kurtarma çalışması yapılması için olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bariyerleri kesmesi sonucu kapıları açılan otobüsteki 27 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Otobüs, vinç yardımıyla yola çekilmesiyle yoluna devam etti.