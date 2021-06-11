TEM'de alev alev yanan tırı dorsesi kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEM'de alev alev yanan tırı dorsesi kül oldu

TEM'de alev alev yanan tırı dorsesi kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastikleri tutuşan PVC hammaddesi yüklü tırın dorsesi alev alev yanarak küle döndü.

Bolu TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastikleri tutuşan PVC hammaddesi yüklü tırın dorsesi alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yukarı Soku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Toprak Dilli (39) yönetimindeki 59 AC 201 plakalı PVC hammaddesi yüklü tırın dorse kısmındaki lastiklerde yangın çıktı. Lastiklerden yükselen alevleri gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek tırın çekici ile dorse kısmını birbirinden ayırdı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyen yangın dorseye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

Yangında tırın çekici kısmı zarar görmezken, dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. Yangının tamamen söndürülmesi ve tırın kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden 3 şerit olarak trafiğe açıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Otelin sauna kısmında yangın çıktı! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti
Otelin sauna kısmında yangın çıktı! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti
Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitleyen şahıs, çıkarken kalabalığı selamladı
Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitleyen şahıs, çıkarken kalabalığı selamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç
Magazin Metin Uca Hande Erçel Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEM'de alev alev yanan tırı dorsesi kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 01:25:13. #1.13#

title